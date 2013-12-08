Рабочие группы по подписанию соглашения с ЕС уже начали функционировать - Арбузов

Об этом 8 декабря в программе «События недели» телеканала ТРК «Украина» заявил первый вице-премьер-министр страны Сергей Арбузов.

«Вчера вернулась техническая рабочая группа, которая дает возможность сделать сегодня правильные расчеты о состоянии нашей экономики, проанализировать соглашение по Зоне свободной торговли, по каждой торговой позиции. Мы сейчас этим занимаемся. Мы сделаем расчеты, мы представим эти расчеты Европе, то есть, идет процесс переговорный, это самое главное», - сказал Сергей Арбузов.

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Первый вице-премьер-министр акцентировал внимание на том, что в настоящее время ключевым вопросом является подготовка так называемой «дорожной карты» - документа, который зафиксирует условия двух сторон, при которых подписание Соглашения об ассоциации будет взаимовыгодным. «Дорожная карта переговоров, где мы должны полностью включить все расчеты экономические, понятные, прозрачные, понятные Европе, и пошаговое решение этого вопроса. То есть, мы должны положить в Дорожную карту наши действия, с привязкой к срокам, что сейчас и происходит», - сообщил Сергей Арбузов.