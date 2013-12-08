На Бессарабскую площадь прибыл автобус с милицией
19:20, 08 декабря 2013Политика
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На Бессарабскую площадь в Киеве, к месту сваленного памятника Ленину, прибыл один милицейский автобус, однако правоохранители из него не выходят.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие на него не обращают внимания.
Они продолжают радоваться разрушению памятника Ленину: фотографируются и скандируют различные лозунги.
Бульвар Шевченко в сторону улицы Владимирской закрыт для проезда транспорта из-за большого количества людей.
Как сообщал УНИАН, около 18.00 сегодня группа неизвестных молодчиков в масках свалила памятник вождю пролетариата. Они вели себя довольно агрессивно, в руках держали партийную символику ВО «Свобода».
После того, как агрессивно настроенные молодчики отбили голову от памятника Ленину, они отправились с ней в сторону Майдана Незалежности.
Милиция начала уголовное расследование инцидента.
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