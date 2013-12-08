В Севастополе на проевропейском митинге осудили призыв ввести российские войска в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, помимо требования от руководства Украины немедленно подписать соглашение об ассоциации, на местном уровне участники акции потребовали отставки Севастопольского городского совета.

Они осудили обращение депутата горсовета Севастополя Сергея Смольянинова к Президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину, а также отсутствие должной реакции на это со стороны депутатского корпуса. Кроме того, они осудили недавнее решение внеочередной сессии горсовета об обращении к руководству Украины с предложением, в частности, «внести коррективы во внешний курс в сторону Таможенного Союза».

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Участники акции скандировали «Севастополь – за Европу!», «Банду - геть!», «Ганьба!» и другие.

Проведению данной акции попытались помешать активисты пророссийских организаций. Они также громко скандировали «Россия», «Севастополь» и другие лозунги. Одна из пророссийских активисток бросила в сторону проводивших митинг за евроинтеграцию несколько яиц. Ее действия пресекли милиционеры, которые отвели ее в сторону.

Других инцидентов во время проведения акции не произошло.