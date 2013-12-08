Глава дипломатии ЕС Эштон едет в Киев искать выход из кризиса

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

Согласно сообщению, сегодня состоялся телефонный разговор Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррорзу с Президентом Украины Виктором Януковичем, в ходе которого и была достигнута договоренность о визите Эштон в Киев.

Точная дата визита Эштон в Киев пока не известна.

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Оба лидера, говорится в сообщении Еврокомиссии, "еще раз подчеркнули необходимость политического разрешения нынешней напряженной ситуации через диалог с оппозицией и гражданским обществом".

Баррозу также призвал "уважать гражданские свободы и продемонстрировать максимальную выдержку".

Кроме того, президент Еврокомиссии отметил готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли с Украиной, «как только все условия для этого будут выполнены», говорится в сообщении Еврокомиссии.