ЕС недооценивает события в Киеве - Квасневский раскритиковал политику Брюсселя

Как пишет DW, об Квасневский заявил в интервью журналу DerSpiegel.

По его словам, еще летом было ясно, что Россия торпедирует Соглашение об ассоциации между Брюсселем и Киевом.

По мнению европейского посредника, Запад недооценил решимость Путина помешать подписанию этого соглашения, он также недооценивает того, что в настоящее время происходит в Киеве. Действующее украинское руководство во главе с Президентом Виктором Януковичем не имеет никакой стратегии и лишь стремится пережить ближайшие месяцы. Оно не предвидело масштабов недовольства проевропейски настроенных украинцев, полагая, что они не спонтанные, а организованы из-за границы, считает Квасневский.

Бывший Президент Польши также раскритиковал неготовность Запада помогать Украине в борьбе с огромными финансовыми проблемами. Жесткие условия, предъявленные Киеву Международным валютным фондом (МВФ), подтолкнули Украину к Москве, отметил он. "Евросоюзу следовало подумать об оказании Украине краткосрочной помощи и потребовать от МВФ менее жестких решений. Однако это происходит лишь теперь", - констатировал Квасневский.