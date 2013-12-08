СМИ: Участники митинга ПР проходят по пригласительным

Об этом сообщают Вести с места событий. При этом в Партии регионов заявили о 15 000 участников акции.

Примечательно, что митингующих пускают на мероприятие только по специальным пропускам-пригласительным.

В парке установлено минимум 10 походных палаток без символики – митингующие планируют там ночевать до того момента, пока в стране не стабилизируется ситуация и не разойдется Евромайдан.

Со сцены звучит композиция "Єднаймося, єднаймося". Участников митинга (преимущественно это приезжие) угощают чаем и обещают обед.

В Мариинском парке выступили Михаил Чечетов, Нестор Шуфрич, Виктор Турманов, Анатолий Гончаров, Анатолий Близнюк, Олег Царев, Виталий Грушевский, Иван Попеску, Вадим Колесниченко, Иштван Гайдош, Александр Козуб, Андрей Пинчук, а также партийные активисты из регионов страны, сообщает пресс-служба ПР.