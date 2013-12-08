На Полтавщине в ДТП погибли два человека
10:34, 08 декабря 2013Политика
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В Полтавской области в результате ДТП погибли два человека, еще 8 пострадали.
В результате ДТП двое людей погибли и 8 пострадали / Фото: vpoltave.info
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 7 декабря в 19.00 неподалеку от с. Лобачи Решетиловского района на 294-м км автодороги Киев-Харьков автомобиль Volkswagen Toureg столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.
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В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали, с травмами разной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в Решетиловскую центральную районную больницу
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