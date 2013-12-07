Азаров: Блокировка Правительства и ВР - это блокирование соглашения о безвизовом режиме с ЕС

Николай Азаров категорически опроверг спекуляции относительно того, якобы пауза с подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом "поставила крест" на подписании другого важного документа - соглашения о безвизовом режиме .

"Это абсолютно не так. Поскольку безвизовый режим определяется отдельным соглашением и для ее реализации необходимо полное выполнение нашим государством определенных требований , четко определенных критериев . Подавляющее большинство требований Украины выполнила", - подчеркнул глава правительства. Среди важнейших пунктов , которые выполнила наше государство , Николай Азаров назвал реадмиссии - прием незаконных мигрантов из стран - членов ЕС , которые проникли на их территорию с Украиной.

"Этот пункт требует от нас огромных организационных и материальных затрат , принятие ряда мер по усилению охраны государственной границы. Мы пошли на это , и в течение последних лет занимались решением этих вопросов. И сейчас у нас есть полное понимание с коллегами из Европейского Союза , что этот план выполнен " , - отметил премьер - министр Украины . По словам Николая Азарова , осталось принять в Верховной Раде законопроект о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине , который защищает от дискриминации на основе сексуальной ориентации в трудовых отношениях а также связан с правом на однополые браки и т.п. . "Этот законопроект сейчас находится на рассмотрении в Парламенте. Но лидеры оппозиции не очень " горят желанием " принять этот закон: они заблокировали работу Верховной Рады , и от них в этом вопросе многое зависит " - подчеркнул Глава Правительства.

Еще одно технический вопрос, который необходимо решить для полного выполнения плана имплементации соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС , это внедрение системы биометрических паспортов. "Это - трудный вопрос с организационной точки зрения. Но мы взяли на себя обязательства реализовать программу внедрения биометрических паспортов , и сейчас ведутся подготовительные работы " , - добавил Николай Азаров. Он также подчеркнул необходимость проводить разъяснительную работу среди людей , в обществе для достижения консенсуса по этим двум важным вопросам , ведь существуют различные точки зрения и подходы и прав сексуальных меньшинств , и к внедрению биометрических паспортов , которые содержат отпечатки пальцев и другую биологическую информацию о лице. Премьер - министр Украины также акцентировал внимание на том , что решение важного вопроса о безвизовом режиме с ЕС связано и с позицией российской стороны.

"Именно поэтому мы предложили обсудить все противоречия в трехстороннем формате . Ведь введение безвизового режима с ЕС означает открытие безвизового режима для граждан из стран ЕС на нашей восточной границе . Поэтому российская сторона выразила обеспокоенность по этому поводу , ведь будет потерян контроль на границе , а также звучали выступления отдельных российских политиков о введении виз для граждан Украины , что для нас категорически неприемлемо. В данной ситуации без участия трех сторон будет очень трудно найти компромиссное решение " , - отметил Николай Азаров.

Премьер - министр Украины выразил надежду , что в ближайшее время такие переговоры состоятся и путь к подписанию соглашения о безвизовом режиме будет открыт. "Но решать существующие проблемные вопросы в условиях блокирования Администрации Президента, Правительства, Парламента и других государственных учреждений довольно трудно . Я призываю ответственных политиков прислушиваться к мои словам . С безответственными политиками , экстремистами , авантюристами , провокаторами не о чем говорить . Но если политики считают себя ответственными за судьбу Украины , они должны прислушиваться" , - подчеркнул Николай Азаров.