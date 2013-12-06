Азаров готов отвезти митингующих домой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.

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«Я хотел бы конечно обратиться, к нашим участникам уличных акций: у меня есть такие сигналы, что люди не могут уехать домой. Например, привезли их в Киев, а денег вернуться назад они не имеют. Мы готовы выделить определенные средства и помочь всем тем, кто хочет поехать домой, вернуться в свои семьи, продолжить, если они где-то работают, свою работу, если они учатся - продолжить обучение. Правительство готово рассмотреть эти вопросы и выделить необходимые средства», - сказал Азаров.

Он отметил, что правительство решит, куда можно будет подавать соответствующие заявления.