Европарламент обсудит ситуацию в Украине 10 декабря

Парламент Европейского Союза обсудит ситуацию в Украине, где вторую неделю продолжаются протесты в поддержку европейской интеграции, в следующую среду, 10 декабря.

Об этом УНИАН сообщила Йоанна Беккер - советник евродепутата Яцека Сариуша-Вольского, который инициировал эту дискуссию.

"Дискуссия будет в среду после обеда, а голосование - в четверг", - сказала она, ссылаясь на сегодняшнее решение главных политических сил Европарламента.

Собеседник агентства отметила, что депутаты по итогам дискуссии планируют принять специальное заявление, подчеркнул, что оно будет касаться не только Украины.

"Резолюция будет касаться результатов саммита "Восточного партнерства", перспектив на будущее, с особым учетом Украины", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Украина, вопреки ожиданиям, не подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на последнем саммите "Восточного партнерства" в литовском Вильнюсе в конце ноября.

Отказ украинской власти привел к массовым протестам в Украине, которые еще больше обострились после силового разгона демонстрантов за евроинтеграцию в Киеве 30 ноября.

Украина является самой большой страной - участницей основанной Евросоюзом в 2009 году новой политики "Восточное партнерство", которая первой из шести государств ВП могла подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.