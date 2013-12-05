Оппозиция предлагает распустить "Беркут", в ПР назвали это популизмом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Только что в парламенте зарегистрирован закон о ликвидации “Беркута” и о лишении социальных и воинских званий всего начальственного и рядового состава этого бесчестного милицейского подраздела”, - заявил Яценюк.

На вопрос журналистов, какие перспективы принятия данного законопроекта в парламенте, Яценюк сказал: “Очень большие в том случае, если дальше будет развиваться ситуация так, как она сегодня есть, если дальше мы будем бороться, и акция Майдана будет расширяться”.

Он подчеркнул, что в таком случае “это даст возможность принять не только данный закон, но и отправить правительство в отставку и объявить досрочные президентские и парламентские выборы”.

В то же время на сайте парламента пока нет информации о регистрации законопроекта о ликвидации спецподразделения “Беркут”.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что ликвидировать спецподразделение МВД “Беркут” нецелесообразно.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно соответствующей законодательной инициативы.

По словам Ефремова, любое уважающее себя государство имеет спецподразделения, “обученные работать в условиях, когда решение принимается в течение 1-2 секунд”.

Ефремов отметил, что для того, чтобы найти и обучить таких людей, государство тратит колоссальные средства.

“На популизме можно сегодня сказать, что, давайте, мы всех разгоняем, но завтра мы тогда останемся абсолютно голыми перед фактом, когда террористическая угроза в нашем государстве будет реальной”, - сказал Ефремов.

Кроме того, он выразил мнение, что отход оппозиции от своих прямых обязанностей, в частности от консультаций за “круглым столом”, говорит о том, что они “пошли по пути нагнетания экстремизма в обществе”.