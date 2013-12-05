ГАИ пыталась не пустить 500 закарпатцев на Майдан





Как сообщает Мукачево.net, все 20 автобусов из колонны были поочередно остановлены сотрудниками ГАИ, которые начали предъявлять претензии к водителям по поводу перевозки людей.

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По информации издания, было заметно, что работники ГАИ были предупреждены об автобусной колонне с митингующими. Впрочем, сразу, когда возмущенные люди вышли из автобусов и начали защищать водителя, правоохранители были вынуждены отпустить людей.

Всего, по данным журналистов, на Киев отправилось более полутысячи человек, мобилизованных со всего Закарпатья через Координационные центры, созданные при местных советах по призыву председателя облсовета Ивана Балоги.