В Житомире несколько сотен человек митингуют в поддержку Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, участие в митинге принимают несколько сотен человек - студентов, представителей общественности Житомира. Участники акции скандируют «Позор власти!», «Вместе - и до конца!» и другие лозунги.

Как и вчера, митингующие требуют от местной власти, депутатов городского и областного советов осудить действия государственной власти и спецподразделений милиции во время разгона «Беркутом» мирной акции на Майдане Незалежности в Киеве.

Участники акции в выступлениях заявляют о солидарности с участниками Евромайдана столицы и требуют от местной власти дать оценку общественно-политической ситуации, которая сложилась в регионе и стране в целом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета, этот вопрос завтра рассмотрит на своем внеочередном заседании сессия облсовета.