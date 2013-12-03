Азаров пригрозил, что виновные в блокировании Кабмина будут нести уголовную ответственность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время выступления в Верховной Раде.

“В этом зале я категорически требую: все, кто причастен к принятию абсолютно противоправных решений по блокированию здания правительства, немедленно это прекратить. Вы обязательно будете нести ответственность... В ваших рядах есть юристы, есть специалисты, они прекрасно понимают, что ваши действия нарушают не только Конституцию Украины, не только законы, но и прямо нарушают Уголовный кодекс”, - заявил Азаров.

Он отметил, что правительство открыто для мирного диалога.

“Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю откровенно – у нас сил достаточно... Мы опираемся на подавляющее большинство в Украине”, - отметил Азаров.