Кличко готов выступить охранником и лично провести Азарова и министров в Раду

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАР», об этом Кличко заявил журналистам, комментируя заявление представителя правительства о том, что Азаров через толпу не может попасть в здание ВР.

“Правительство должно появиться в Верховной Раде. От Кабинета министров в парламент – 15 минут. Если они боятся идти – я готов их сопровождать, чтобы, не дай Бог, люди их не избили”, - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР планирует рассмотреть проект постановления Верхового Совета «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, выступая с трибуны ВР, заявил, что без присутствия членов правительства при рассмотрении этого вопроса голосование будет незаконным.

После этого ВР поддержала требование вызвать в парламент Кабинет министров в полном составе. За это решение проголосовали 368 депутатов.

В заседании ВР был объявлен перерыв до 12.00, чтобы премьер-министр и члены правительства пришли в парламент.

В то же время по состоянию на 12.15 заседание Верховной Рады так и не началось.

В правительственной ложе в парламенте появились несколько членов правительства, среди которых министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, но через 5 минут они покинули ее.