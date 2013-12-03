Яценюк потребовал от Рыбака пригласить в Раду Азарова и членов Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления в парламенте.

“В соответствии с законом, здесь должен присутствовать преступник Азаров, преступник Захарченко и другие, которые давали указание бить наших людей”, - сказал Яценюк и добавил, что для рассмотрения вопроса об ответственности Кабмина он должен присутствовать в парламенте.

“Господин председатель, мы требуем, чтобы вы пригласили в парламент отчитаться перед парламентом и украинским народом премьера Азарова, и обеспечить процедуру рассмотрения вопроса”, - сказал Яценюк и добавил, что на это они дают час.

В свою очередь народный депутат от “Свободы” Алексей Кайда предложил, чтобы Рыбак обратился к “Беркуту”, чтобы “Беркут” привел правительство в парламент.

Народный депутат от “УДАРа” Сергей Каплин отметил, что, по его информации, у депутатов от Партии регионов якобы отобрали карточки для голосования, чтобы они не голосовали за отставку правительства.

В свою очередь депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич попросил депутатов от ПР продемонстрировать свои карточки для голосования.

Также во время рассмотрения этого вопроса внефракционный народный депутат Олег Ляшко призвал формировать “правительство национального спасения”.

Как сообщал УНИАН, ранее Рыбак заявлял, что представителей правительства приглашали в парламент, но они не явились.

Рыбак отметил, что не знает причин, по которым правительство не явилось в парламент.