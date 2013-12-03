Депутаты заявляют, что люди в помещении КГГА находятся законно

«Люди, которые сейчас находятся в помещении Киевской городской государственной администрации, находятся там без каких-либо нарушений норм действующего законодательства», - так прокомментировал возможность освобождения силовыми структурами помещения КГГА лидер Европейской партии Украины, народный депутат Николай Катеринчук. - «Поэтому от кого-то освобождать помещение просто не имеет смысла. Оно ни кем не захвачено. Чиновники КГГА беспрепятственно могут выполнять свои должностные обязанности».

«Всеобщая декларация прав человека в статье 21 определяет, что каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через свободно избранных представителей. Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» местное самоуправление может осуществляться территориальной общиной города непосредственно. К тому же, согласно части второй статьи 75 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» территориальная община в любое время может досрочно прекратить полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления, если они нарушают Конституцию или законы Украины, ограничивают права и свободы граждан, не обеспечивают осуществление предоставленных им законом полномочий», - сообщил Николай Катеринчук. - «Поэтому, в условиях, когда в соответствии с Конституцией Киевский городской совет является нелегитимным, территориальная община города имеет право самостоятельно управлять коммунальной собственностью города, в том числе в здании городского совета. Соответственно пребывание киевлян в помещении Киевского городского совета является абсолютно законным и оправданным».