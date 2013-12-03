Янукович попросил евромайдановцев дождаться 2015 года

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает ТСН.

"Я прошу всех политиков не спешить. Они все еще молоды, у них все впереди. Придут выборы, люди определятся. Кого выберут - так и будет. Так всегда было, и так должно быть", - заявил Янукович.

"Драться - ничего нам не даст. Нас должно объединять будущее нашей страны. Сегодня нам надо вместе защищать наши национальные интересы, работать на людей. Если мы хотим европейских стандартов, мы должны все делать в рамках закона, это - основы демократии", - добавил президент.

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Как известно, 30 ноября, около 4-х утра, "Беркут" силой разогнал Майдан Независимости от митингующих, которые выступали против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Днем 30 ноября тысячи украинцев самоорганизовались и вышли на Михайловскую площадь, чтобы выразить свой протест против силового разгона мирного митинга.

1 декабря в Киеве состоялось Вече, организованное оппозицией, на которое вышли сотни тысяч людей.