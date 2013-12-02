Активисты перекрыли правительственный квартал на Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас под Кабмином собралось несколько сотен людей.

Они держат в руках национальные флаги и ВО “Свобода”. Люди ведут себя спокойно.

Центральный въезд в Кабмин перекрыт правоохранителями. Их там несколько десятков. Однако за забором стоит 6 автобусов с правоохранителями.

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В Мариинском парке, напротив Кабмина, нет ни “Беркута”, ни милиционеров.

В настоящее время люди слушают музыку и ожидают тех, кто присоединится к акции. Люди перекрыли Правительственный квартал по улице Грушевского с одной стороны автомобилями, а с другой - просто выстроились в колонны.