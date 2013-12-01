Опубликовано видео провокации против "Беркута" возле Администрации президента
20:32, 01 декабря 2013Политика
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На Банковой провокаторы начали драку: вокруг был слезоточивый газ, а в "Беркут" летели камни.
Как видно на видео, неизвестные люди, пряча лицо за черными масками, ни с того, ни с сего начали бросать в силовиков горящие петарды и камни.
Бойцы, в свою очередь, отбили наступление и создали заслон из щитов от митингующих. Молодчиков оттеснили к улице Институтской.
Как сообщалось ранее, в оппозиции разделились мнения относительно того, кто штурмует Банковую: "титушки" или разъяренные украинцы.
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