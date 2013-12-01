Опубликовано видео провокации против "Беркута" возле Администрации президента

Как видно на видео, неизвестные люди, пряча лицо за черными масками, ни с того, ни с сего начали бросать в силовиков горящие петарды и камни.

Бойцы, в свою очередь, отбили наступление и создали заслон из щитов от митингующих. Молодчиков оттеснили к улице Институтской.

Как сообщалось ранее, в оппозиции разделились мнения относительно того, кто штурмует Банковую: "титушки" или разъяренные украинцы.