Третий нардеп заявил о выходе из фракции ПР

Как говорится в переданном УНИАН заявлении Рудьковского, «вчера, 30 ноября, я написал заявление о выходе из фракции Партии регионов. Как и большинство своих соотечественников, я считаю, что Украина - это Европа, поэтому мне стыдно за те события, которые произошли вчера на Майдане Незалежности. На том же майдане, где наше поколение в свои студенческие годы боролось за свободу и судьбу Украины во время Революции на граните».

По словам Рудьковского, «мы голодали на майданах не для того, чтобы через два десятка лет там же правоохранители страны, которую мы выбороли, били дубинками по голове наших детей».

Рудьковский убежден, что «все причастные к кровавым событиям вчерашнего утра должны быть наказаны за совершенные преступления и преступную бездеятельность, несмотря на чины и погоны: исполнители преступных приказов, те, кто их давал, и те, кто мог, но не препятствовал их выполнению».

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Более того, отмечает Рудьковский, министр внутренних дел Украины и правительство в целом должны понести за беспрецедентные в истории страны события политическую ответственность и подать в отставку.

«Мы как общество, несмотря на отличия в политических взглядах, языке общения и региона проживания, должны в этот день продемонстрировать единство в неприятии насилия по отношению друг к другу и власти - к своим гражданам. Сегодня как никогда нам нужно следовать словам Митрополита Владимира «В пост главное - не есть друг друга», - говорится в заявлении Рудьковского.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызывало возмущение людей и собрало массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

В тот же день народный депутат Инна Богословская после силового разгона Евромайдана заявила о выходе из фракции и Партии регионов. Другой народный депутат из фракции Партии регионов Виктор Бондарь заявил, что еще часть депутатов могут выйти из парламентской фракции ПР. Позже стало известно, что Давид Жвания также вышел из фракции Партии регионов.