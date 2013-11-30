Из фракции ПР вышел еще один нардеп - Давид Жвания

Об этом сообщает пресс-служба политика. Полный текст заявления ожидается позже.

Ранее о своем выходе из фракции Партии Регионов из-за силового разгона Евромайдана заявила нардеп Инна Богословская.

Другой народный депутат из фракции Партии регионов Виктор Бондарь допускает, что еще часть депутатов могут выйти из парламентской фракции ПР. Об этом сегодня он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Я выхожу из Партии регионов и из состава фракции Партии регионов в парламенте", - процитировала пресс-служба заявление Богословской. По ее словам, в Украине начали реализацию сценария по развалу страны на части.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, чего требовали тысячи украинцев, которые вышли 21 ноября на Евромайданы по всей стране.

Сегодня, 30 ноября, ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, относительно них составлен админпротоколы, которые суд будет рассматривать в понедельник, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

По свидетельствам очевидцев, около 4-х утра тысячи бойцы спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, укрылись в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда начали приходить граждане. Утром их было около 500. По состоянию на 15.00 на Михайловской площади уже собралось около 7 тысяч граждан.