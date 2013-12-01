Первая ночь акции на Михайловской прошла спокойно
Новый Евромайдан, который 30 ноября стихийно образовался на Михайловской площади Киева после жестокого подавления мирного протеста на площади Независимости, пережил первую ночь
Сейчас на площади находится несколько демонстрантов, преимущественно мужчин. Импровизированной трибуной является подножие памятника святителям Руси. С этого места выступают общественные активисты и оппозиционные народные депутаты.
В течение ночи новый Евромайдан пополнялся теми людьми, которые приехали собственным транспортом из регионов, сообщает Радио Свобода.
Люди греются у самодельных пунктов обогрева, построенных из металлических бочек.
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Тяжелые ночные часы на Михайловской площади провели несколько сотен человек. Сейчас на Евромайдане уже до тысячи демонстрантов, постоянно прибывают новые участники акции.
Политики озвучили план действий на утро 1 декабря. Он предусматривает сбор на Михайловской площади в 11:00, шествие от парка Шевченко в 12:00 и дальнейшее продолжение акций протеста с требованием наказания виновных в силовом разгоне мирного протеста на Майдане.
Президент Украины Виктор Янукович вечером 30 ноября, через 16 часов после избиения безоружных людей на Майдане заявил, что осуждает «действия, которые привели к силовому противостоянию и страданий людей».