Первая ночь акции на Михайловской прошла спокойно

Сейчас на площади находится несколько демонстрантов, преимущественно мужчин. Импровизированной трибуной является подножие памятника святителям Руси. С этого места выступают общественные активисты и оппозиционные народные депутаты.

В течение ночи новый Евромайдан пополнялся теми людьми, которые приехали собственным транспортом из регионов, сообщает Радио Свобода.

Люди греются у самодельных пунктов обогрева, построенных из металлических бочек.

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Тяжелые ночные часы на Михайловской площади провели несколько сотен человек. Сейчас на Евромайдане уже до тысячи демонстрантов, постоянно прибывают новые участники акции.

Политики озвучили план действий на утро 1 декабря. Он предусматривает сбор на Михайловской площади в 11:00, шествие от парка Шевченко в 12:00 и дальнейшее продолжение акций протеста с требованием наказания виновных в силовом разгоне мирного протеста на Майдане.

Президент Украины Виктор Янукович вечером 30 ноября, через 16 часов после избиения безоружных людей на Майдане заявил, что осуждает «действия, которые привели к силовому противостоянию и страданий людей».