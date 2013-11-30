На Майдане Незалежности собрался альтернативный митинг

Собравшихся около 200 человек. Один из выступающих назвал себя организатором Евромайдана, митингующие заявляют, что не будут идти на Михайловскую площадь.

В это же время по Майдану ходят люди с громковорителями, зовут народ на Михайловскую и называют выступающих предателями.

Площадь окружена металлическими щитами, вокруг стоит "Беркут", но, как утверждает "Комсомольская правда", не тот, который был на видео разгона площади.

Прохожие высказывают "Беркуту", что о нем думают и фотографируют лица.

Вместе с тем привезенную елку еще не начали монтировать.

Тем временем на Михайловской уже собрались 10 тысяч человек.