На Майдане Незалежности собрался альтернативный митинг
16:11, 30 ноября 2013Политика
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Ёлку, которую так хотели установить комунальные службы, до сих пор не смонтировали.
Собравшихся около 200 человек. Один из выступающих назвал себя организатором Евромайдана, митингующие заявляют, что не будут идти на Михайловскую площадь.
В это же время по Майдану ходят люди с громковорителями, зовут народ на Михайловскую и называют выступающих предателями.
Площадь окружена металлическими щитами, вокруг стоит "Беркут", но, как утверждает "Комсомольская правда", не тот, который был на видео разгона площади.
Прохожие высказывают "Беркуту", что о нем думают и фотографируют лица.
Вместе с тем привезенную елку еще не начали монтировать.
Тем временем на Михайловской уже собрались 10 тысяч человек.
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