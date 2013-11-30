На Михайловской площади, где проходит митинг, появились послы европейских стран

На Михайловской площади Киева, где проходит митинг, появились послы европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, к митингующим подошли послы Польши, Канады и балтийских стран.

Послы пообщались с митингующими и прессой, однако отказались подняться на импровизированную сцену возле монумента Княгине Ольги, мотивировав это тем, что как послы они не могут делать каких-либо заявлений от своего имени во время политических собраний.

Как сообщал УНИАН, на Михайловской площади в Киеве уже собрались около 4 тысяч человек. Люди стоят с государственными флагами, часть из них стоит вдоль проезжей части площади и скандируют автомобилям лозунга Евромайдана и постоянно повторяют: “Милиция с народом!”. Проезжающие авто отвечают им сигналами.

Еще около 2 тысяч человек собрались непосредственно на территории Михайловского собора. Здесь также организуют пункты по раздаче горячей пищи и напитков.

На площадь постоянно прибывают новые митингующие.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в четыре утра. Десятки людей были избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.