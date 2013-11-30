На Михайловской площади в Киеве уже собралось около 4 тысяч человек

На Михайловской площади в Киеве уже собрались около 4 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят с государственными флагами, часть из них стоит вдоль проезжей части площади и скандируют автомобилям лозунги Евромайдана и постоянно повторяют: “Милиция с народом!”. Проезжающие авто отвечают им сигналами.

Еще около 2 тысяч человек собрались непосредственно на территории Михайловского собора. Здесь также организуют пункты по раздачи горячей пищи и напитков.

Постоянно прибывают новые митингующие.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в четыре утра. Десятки людей были избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим в результате разгона акции на Майдане Незалежности.

Об этом на брифинге сообщил главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора, передает корреспондент УНИАН.

“За прошлые сутки обратилось к нам 35 человек, им была оказана амбулаторная помощь в 7 случаях. 21 пациент был доставлен в больницы. На утро в больницах осталось 7 человек, но они уже выписаны, потому что не нуждаются в стационарном лечении”, - сказал Вершигора.

Уцелевшие после сегодняшнего ночного разгона Евромайдана в Киеве укрылись в Михайловском соборе. Утром их было около 500. Те, кто собрался на Михайловской площади, призвали киевлян присоединяться и продолжать акцию протеста. В частности, через громкоговорители люди скандируют: “Киев приходи, Украина вставай!”.