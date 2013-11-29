Протесты в Украине нужно свернуть и сосредоточиться на выборах президента – евродепутат

Об этом заявил депутат Европарламента Павел Коваль в польском представительстве ЕП, пишет Радио Свобода.

Он отметил, что Евромайдан – это важный сигнал для европейских политиков, к которому очень серьезно отнеслись в ЕС. «Где сегодня на просторах от Лиссабона до Урала можно найти столько людей, готовых стоять неделю на морозе под европейскими флагами?», – заявил Коваль, отметив, что в ЕС обратили внимание на особую активность украинской молодежи.

Политик также сообщил, что евродепутаты работают над проектом создания Университета Восточного Партнерства. По его словам, это должно быть элитное заведение для специалистов по странам «Восточного партнерства», которые будут заниматься евроинтеграцией своих государств.

Коваль также обратился к польским СМИ с призывом ехать на украинские Евромайданы и освещать события, которые там происходят. Присутствие западных средств массовой информации в Украине, считает он, может быть сдерживающим фактором для тех, кто запугивает проевропейские силы.

В то же время, по словам Коваля, не нужно объявлять о поражении попыток ЕС заключить ассоциацию с Украиной. «Сегодня все зависит от двух стран – Молдовы и Грузии», – отмечает польский политик.

По его мнению, ЕС должен подписать соглашение об ассоциации с этими странами на протяжении ближайших шести месяцев. Коваль считает, что нельзя растягивать во времени этот процесс, чтобы не допустить его приостановки, как в Украине.

Кроме этого, убежден он, Евросоюз должен как можно скорее ввести безвизовый режим с Молдовой.

По словам евродепутата, такие шаги станут выразительным сигналом для украинского общества о том, что намерения ЕС относительно стран «Восточного партнерства» очень серьезны, а евроинтеграция – это процесс, который непосредственно влияет на жизнь рядового гражданина.

На саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе не было подписано ни одного документа между Украиной и ЕС. Стороны парафировали соглашение об общем авиационном пространстве, но не договорились о Соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое готовили с 2007 года.