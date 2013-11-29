Тимошенко может уехать за границу только в рамках действующего законодательства - Пшонка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Харькове сказал генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

Он подчеркнул, что Украина - первое государство в мире, которое подходит к принятию закона, который предусматривает лечение заключенных за рубежом.

Читайте также: Пшонка отрицает заявление Турчинова о переводе Тимошенко в колонию

“Мы сегодня первые для того, чтобы принять такой закон”, - сказал Пшонка.

Генпрокурор выразил убеждение, что такой закон не должен носить индивидуальный характер, а должен касаться всех заключенных.

Пшонка также выразил убеждение, что в настоящем акте должны быть прописаны “мотивы данного закона, расписан порядок процессуальный этого закона”, должны быть учтены обязательства страны, которая принимает на лечение заключенного, компенсация убытков, способ решения вопроса наличия других уголовных дел, которые расследуются в отношении заключенного.

“Будет закон отдельный в лечении граждан вне Украины, где все это будет прописано, включая то, о чем вы говорите - смягчение и тому подобное, тогда будет соблюдена и процедурность выполнения этого закона”, - подчеркнул Пшонка.

Как сообщал УНИАН, дать возможность заключенной экс-премьер-министру Юлии Тимошенко выехать на лечение за границу – это требование ЕС, без которого европейцы не соглашались подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

21 ноября Верховная Рада Украины провалила голосование по 6 законопроектам, которые позволяли заключенным лечиться за рубежом.

В тот же день Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации.

Сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации.