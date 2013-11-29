Турчинов говорит, что Тимошенко планируют перевести из больницы в колонию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге один из лидеров ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов.

Он отметил, что из источников в Администрации Президента стало известно, что “лидера оппозиции планируют вернуть в казематы Качановской колонии”.

Напомним, 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим в разных городах Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Сейчас на Майдане Незалежности в Киеве собрались около 2 тысяч сторонников евроинтеграции.

25 ноября Тимошенко объявила голодовку с требованием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Сегодня в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Тимошенко компенсировать НАК «Нафтогаз Украины» убытки в размере 1,5 млрд грн, нанесенные в результате реализации положений газовых контрактов 2009 года.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. 9 мая 2012 года Тимошенко была госпитализирована в стационар ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где находится до настоящего времени.

В данное время суды рассматривают еще два уголовных дела относительно Ю.Тимошенко: о переводе долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины и об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.