Турчинов говорит, что Тимошенко планируют перевести из больницы в колонию

11:55, 29 ноября 2013
Политика
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Заключенную экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко планируют перевести из больницы «Укрзализныци» в Харькове в Качановскую колонию.

В данное время суды рассматривают еще два уголовных дела относительно Ю.Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге один из лидеров ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов.

Он отметил, что из источников в Администрации Президента стало известно, что “лидера оппозиции планируют вернуть в казематы Качановской колонии”.

Напомним, 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим в разных городах Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Сейчас на Майдане Незалежности в Киеве собрались около 2 тысяч сторонников евроинтеграции.

25 ноября Тимошенко объявила голодовку с требованием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Сегодня в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Тимошенко компенсировать НАК «Нафтогаз Украины» убытки в размере 1,5 млрд грн, нанесенные в результате реализации положений газовых контрактов 2009 года.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. 9 мая 2012 года Тимошенко была госпитализирована в стационар ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где находится до настоящего времени.

В данное время суды рассматривают еще два уголовных дела относительно Ю.Тимошенко: о переводе долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины и об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

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