Шанс подписать Соглашение об ассоциации будет через два года - премьер Литвы





Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус заявляет, что не надеется на подписание в пятницу, 29 ноября, на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в столице Литвы.

По словам главы литовского правительства, следующий шанс для подписания соглашения будет "через два года".

"Подпишет ли Украина соглашение завтра? Нет! Я думаю, что нужно еще поработать. Думаю, еще где-то года два нужно будет поработать до подписания", - заметил Буткевичус.

Как известно, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле ранее крайним сроком для решения судьбы соглашения назвал утро пятницы, 29 ноября.