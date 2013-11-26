В Одессе площадь возле Дюка предлагают назвать "Европейской"

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника собралось более 200 человек, которые решили назвать площадь возле Дюка – «Европейской».

Как пояснила УНИАН представитель пресс-служба «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, сегодня вечером активисты акции внесли предложение назвать «Европейской» площадь, у которой просто раньше вообще не было названия. Она пояснила, что вопрос об этом на ближайшую сессию Одесского горсовета вынесут депутаты городского совета, в числе которых руководитель депутатской фракции «Фронт змин» в горсовете Александр Остапенко.

«С нами также депутат областного совета («Батькивщина») Сергей Веселов, поддерживают нас также депутат горсовета от партии «Родина» Георгий Селянин и депутат облсовета от Партии регионов Михаил Шмушкович», - сказала Балаба.

Она добавила, что только также активисты приняли решение привлечь к акциям в поддержку евроинтеграционного курса Украины студентов. Для этого напечатаны листовки с соответствующим призывом, которые завтра начнут раздавать в вузах.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 ноября в Одессе Окружной административный суд запретил проведение митингов почти во всем городе с 25 ноября по 31 декабря включительно. 25 ноября около 5.15 в Одессе разогнали Евромайдан.