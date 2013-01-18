Минздрав проверит состояние здоровья Тимошенко

В Министерстве здравоохранения Украины УНИАН сообщили, что намереваются проверить информацию защитника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко относительно критического состояния здоровья его подзащитной Ю.Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

Как сообщал УНИАН, С.Власенко сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил, что Ю.Тимошенко находится в критическом состоянии.

“Состояние здоровья Тимошенко резко ухудшилось. Первый раз за время пребывания за решеткой она отказалась от встречи с защитником”, - сказал С.Власенко.

Депутат отметил, что по его просьбе он был допущен к Ю.Тимошенко. “Она была в душевой. Когда я вошел, я подумал - она умерла. В течение двух минут она меня не узнавала”, - сказал С.Власенко. Он отметил, что Ю.Тимошенко была мертвенно бледна, не реагировала на него в течение двух минут.

С.Власенко сообщил, что сразу вызвал главного врача ЦКБ “Укрзализныци” Михаила Афанасьева. Защитник отметил, что Ю.Тимошенко были предоставлены медикаменты. По словам С.Власенко, ей измерили артериальное давление, но показатели не выходили за пределы нормы. По его словам, М.Афанасьев отметил, что это состояние Ю.Тимошенко может быть связано с последними событиями.

С.Власенко добавил, что в помещение, где находилась Ю.Тимошенко, вошли 5 работников СБУ, которые, по убеждению защитника, проводили в больнице какие-то следственные действия.

“Но даже они признали, что проводить следственные действия сейчас невозможно”, - сказал С.Власенко.

“Я не специалист, но ситуация критическая”, - добавил он.