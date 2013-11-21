Молдова уважает выбор Украины, но сама не откажется от евроинтеграции

18:01, 21 ноября 2013
Политика
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Премьер-министр Молдовы прокомментировал решение украинского Кабмина.

basarabia.md

Молдова уважает выбор Украины, заявил журналистам премьер-министр Юрий Лянкэ, прокомментировав решение Кабинета министров Украины о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщает РИА Новости, Лянкэ сказал: "Правительство Молдовы уважает любое решение Украины. Наши отношения с соседней страной останутся такими же тесными, но Молдова уже сделала свой выбор в пользу европейской интеграции и не собирается его менять".

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