Молдова уважает выбор Украины, но сама не откажется от евроинтеграции

Молдова уважает выбор Украины, заявил журналистам премьер-министр Юрий Лянкэ, прокомментировав решение Кабинета министров Украины о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщает РИА Новости, Лянкэ сказал: "Правительство Молдовы уважает любое решение Украины. Наши отношения с соседней страной останутся такими же тесными, но Молдова уже сделала свой выбор в пользу европейской интеграции и не собирается его менять".