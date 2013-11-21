Молдова уважает выбор Украины, но сама не откажется от евроинтеграции
18:01, 21 ноября 2013Политика
2352 0
Премьер-министр Молдовы прокомментировал решение украинского Кабмина.
Лянкэ уважает выбор Украины / basarabia.md
Молдова уважает выбор Украины, заявил журналистам премьер-министр Юрий Лянкэ, прокомментировав решение Кабинета министров Украины о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Как сообщает РИА Новости, Лянкэ сказал: "Правительство Молдовы уважает любое решение Украины. Наши отношения с соседней страной останутся такими же тесными, но Молдова уже сделала свой выбор в пользу европейской интеграции и не собирается его менять".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter