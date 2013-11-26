Тимошенко второй день продолжает голодовку в поддержку Евромайдана - дочь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после посещения в больнице матери сказала дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

«Я сейчас была у мамы, она продолжает голодовку, уже второй день. Она пьет воду. Но она это делает для поддержки майдана. Она считает, что все, что происходит на майдане сейчас, - это самое важное. Она это делает в знак солидарности», - сказала Е.Тимошенко.

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На вопрос, чувствует ли мама слабость, Е.Тимошенко сказала: «Нет, она морально очень сильна, как всегда».

Как сообщал УНИАН, Юлия Тимошенко, которая находится в больнице ”Укрзализныци” в Харькове, объявила голодовку в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе 29 ноября.