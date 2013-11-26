Писатель-скандалист Бузина назвал Украину "государством европейского образца", но "искусственным"

Об этом заявил скандально известный писатель Олесь Бузина во время презентации своей новой книги “Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину”.

Также он рассказал о своем видении истории этнонима "украинец", который, по его словам, хотя и встречался ему в документах 17 века, но как этноним начал использоваться только в начале века 20-го - в австрийской армии.

"Остальная Украина стала узнавать и воспринимать его где-то с 1917 года. Центральная Рада в Киеве создала комитет, чтобы люди приходили в него и получали ответ на то, кто такие украинцы. В 1917 году в Киеве никто этого не знал. Есть целая глава в книге про Евгения Чекаленко, известнейшем предпринимателе, который финансировал первую украиноязычную газету "Рада". Он называл себя "сеятелем бактерии украинства", - заявил Бузина.

В “Союзе плуга и трезуба” также рассказывается о малоизвестных моментах о жизни известных деятелей украинской политики и культуры - таких как Леся Украинка, Ольга Кобылянская, Симон Петлюра, Иван Франко, Гетман Скоропадский, Нестор Махно и другие.

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Например, по мнению Бузины, которое он высказал в своей новой книге, прототипом поэта Ивана Бездомного в романе Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” мог послужить украинский поэт Владимир Сосюра.

"Сосюру реально как заключенного харьковской "дурки" возили в московский Союз писателей для осмотра, удостоверялись нормальный он или нет. В больничных тапках и "прикиде" он обедал в московском Доме литераторов. Я высказал предположение, что там мог его видеть Булгаков. Тот всех отмечал и Сосюру мог отметить", - сказал Бузина журналистам, посоветав им напоследок почитать мемуары Сосюры.

Книга “Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину” - шестая книга Олеся Бузины. На протяжении последних тринадцати лет он издал такие свои произведения как “Вурдалак Тарас Шевченко”, “Тайная история Украины-Руси”, “Верните женщинам гаремы”, “Воскрешение Малороссии”, “Революция на болоте”.

Основной чертой этих работ является их скандальный характер.