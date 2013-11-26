Писатель-скандалист Бузина назвал Украину "государством европейского образца", но "искусственным"

20:57, 26 ноября 2013
Политика
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Cозданное в середине 19 века "абсолютно искусственное государство" Италия послужило “рецептом” для создания "несуществовавшей" Украины

Олесь Бузина придумал новую книгу

Об этом заявил скандально известный писатель Олесь Бузина во время презентации своей новой книги “Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину”.

Также он рассказал о своем видении истории этнонима "украинец", который, по его словам, хотя и встречался ему в документах 17 века, но как этноним начал использоваться только в начале века 20-го - в австрийской армии.

"Остальная Украина стала узнавать и воспринимать его где-то с 1917 года. Центральная Рада в Киеве создала комитет, чтобы люди приходили в него и получали ответ на то, кто такие украинцы. В 1917 году в Киеве никто этого не знал. Есть целая глава в книге  про Евгения Чекаленко, известнейшем предпринимателе, который финансировал первую украиноязычную газету "Рада". Он называл себя "сеятелем бактерии украинства", - заявил Бузина.

В “Союзе плуга и трезуба” также рассказывается о малоизвестных моментах о жизни известных деятелей украинской политики и культуры - таких как Леся Украинка, Ольга Кобылянская, Симон Петлюра, Иван Франко, Гетман Скоропадский, Нестор Махно и другие.

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Например, по мнению Бузины, которое он высказал в своей новой книге, прототипом поэта Ивана Бездомного в романе Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” мог послужить украинский поэт Владимир Сосюра.

"Сосюру реально как заключенного харьковской "дурки" возили в московский Союз писателей для осмотра, удостоверялись нормальный он или нет. В больничных тапках и "прикиде" он обедал в московском Доме литераторов. Я высказал предположение, что там мог его видеть Булгаков. Тот всех отмечал и Сосюру мог отметить", - сказал Бузина журналистам, посоветав им напоследок почитать мемуары Сосюры.

Книга “Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину” - шестая книга Олеся Бузины. На протяжении последних тринадцати лет он издал такие свои произведения как “Вурдалак Тарас Шевченко”, “Тайная история Украины-Руси”, “Верните женщинам гаремы”, “Воскрешение Малороссии”, “Революция на болоте”.

Основной чертой этих работ является их скандальный характер.

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