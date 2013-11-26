Глава литовского парламента выступила на Евромайдане в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Сейма Литвы Лоретта Граужинене, выступая на митинге за евроинтеграцию на Европейской площади Киева.

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«Дорогие братья и сестры! Литва верит в правильный выбор народа Украины, Литва верит в успех Украины, мы верим, что все будет хорошо. Литва и Украина будут в объединенной Европе вместе”, - сказала она.

Граужинене подчеркнула, что гордится украинцами, которые вышли на Майдан. «Я рада, что вы здесь, что вам небезразличен выбор страны», - сказала она.