Глава литовского парламента выступила на Евромайдане в Киеве
20:03, 26 ноября 2013Политика
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Литва верит в правильный выбор Украины
Лорета Граужинене / Фото: Сайт литовского сейма
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Сейма Литвы Лоретта Граужинене, выступая на митинге за евроинтеграцию на Европейской площади Киева.
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«Дорогие братья и сестры! Литва верит в правильный выбор народа Украины, Литва верит в успех Украины, мы верим, что все будет хорошо. Литва и Украина будут в объединенной Европе вместе”, - сказала она.
Граужинене подчеркнула, что гордится украинцами, которые вышли на Майдан. «Я рада, что вы здесь, что вам небезразличен выбор страны», - сказала она.
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