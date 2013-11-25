Сегодняшний Евромайдан начнется в 18.00

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», в митинге должны принять участие лидеры оппозиционных политических сил, общественные деятели. Также состоится концерт с участием групп «Мандри», «OT VINTA», «Гоа».

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

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Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Акции граждан, недовольных этим решением правительства, произошли во многих городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировограде, Тернополе, Ивано-Франковске и других.