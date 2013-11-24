Митинг под Кабинетом министров завершается

Как передает корреспондент УНИАН, участники постепенно расходятся - частично в направлении Европейской площади, частично к Верховной Раде Украины.

Перед отрядом бойцов спецподразделения ”Беркут”, продолжающими перекрывать подход к Дому правительства, остаются несколько сотен наиболее активных участников акции.

Активных действий ни со стороны участников акции, ни со стороны милиции не происходит.