Митинг под Кабинетом министров завершается

16:34, 24 ноября 2013
Политика
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Стихийный митинг участников акции в поддержку европейской интеграции Украины под Кабинетом министров завершается.

Активных действий ни со стороны участников акции, ни со стороны милиции не происходит

Как передает корреспондент УНИАН, участники постепенно расходятся - частично в направлении Европейской площади, частично к Верховной Раде Украины.

Перед отрядом бойцов спецподразделения ”Беркут”, продолжающими перекрывать подход к Дому правительства, остаются несколько сотен наиболее активных участников акции.

Активных действий ни со стороны участников акции, ни со стороны милиции не происходит.

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