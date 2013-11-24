Митинг под Кабинетом министров завершается
16:34, 24 ноября 2013Политика
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Стихийный митинг участников акции в поддержку европейской интеграции Украины под Кабинетом министров завершается.
Активных действий ни со стороны участников акции, ни со стороны милиции не происходит
Как передает корреспондент УНИАН, участники постепенно расходятся - частично в направлении Европейской площади, частично к Верховной Раде Украины.
Перед отрядом бойцов спецподразделения ”Беркут”, продолжающими перекрывать подход к Дому правительства, остаются несколько сотен наиболее активных участников акции.
Активных действий ни со стороны участников акции, ни со стороны милиции не происходит.
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