В Лондоне прошел митинг в поддержку украинской евроинтеграции

Как сообщает корреспондент УНИАН из Лондона, участники митинга держали лозунги: "Брюссель! Не сдавай Украину!", "Путин, руки прочь от Украины!" и другие.

Также участники акции держат в руках флаги Украины и Европейского Союза. Они выразили требование к правительству Украины отменить свое решение об отказе от дальнейшей евроинтеграции государства.

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"Украинское правительство еще имеет время изменить свое решение о приостановке евроинтеграции и не отказываться от европейского курса, который избрал украинский народ", - сказал, выступая перед участниками акции, директор Украинского Института в Лондоне юрист Эндрю Гундер.

Вице-президент Союза украинцев Британии Ирина Терлецкая заявила в своем выступлении: "Украина не должна уступать под российским давлением, а должна двигаться в Европу!"

В своем заявлении в пятницу глава британского дипломатического ведомства Вильям Хейг выразил сожаление по поводу решения правительства Украины приостановить работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, которое планировали подписать на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в конце следующей недели.