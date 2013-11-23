Эксперт: ЕС заинтересован в украинских товарах

Так считает Эрик Краус, международный бизнес-аналитик и специалист по оценке активов. Об этом он заявил в эфире телеканала «БТБ».

«Я абсолютно согласен с тем, что решение отложить евроинтеграцию, принятое украинским правительством, было правильным. Проблема в том, что Европейский Союз предложил Украине очень много поддержки на словах и в том, что касается юридических вопорсов, но не предложили никаких денег. Нынешняя ситуация такова, что Украина сталкивается с экономическими проблемами, и единственный, кто предлагает существенную помощь, это Россия», - заявил эксперт.

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При этом он акцентировал внимание на том, что подобное решение украинской стороны вряд ли повлияет на торговые взаимоотношения с Европой. «Не думаю, что ЕС закроет свои границы для вас, не вижу такого риска. Это не в его интересах. Ведь Европейскому Союзу очень нужны некоторые товары, которые экспортирует Украина. В частности, сельхозпродукция. А Украина, в свою очередь, и в дальнейшем будет импортировать из Европы товары широкого употребления», - отметил Эрик Краус, подчеркнув, что даже если отказ от каких-то товаров украинского производства и произойдет, то это лишь станет стимулом для активизации торговли с Россией. «Так что можно быть спокойными», - резюмировал бизнес-аналитик.