В ПР рассказали, когда Янукович примет решение о визите в Вильнюс

"Я думаю, что президент выслушает аргументы и решит", — сказал он в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос об участии президента в саммите в Вильнюсе на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что двери Украины для ассоциации с ЕС остаются открытыми.

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Ранее, начальник управления международной политики администрации президента Украины Андрей Гончарук в пятницу подтвердил, что визит Януковича в Вильнюс остается в плане президента.

Напомним, правительство Украины в четверг приостановило подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мотивировав это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Ранее ожидалось, что соглашение об ассоциации будет подписано на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, который пройдет 28-29 ноября.