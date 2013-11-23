Мэр Донецка Лукьянченко заявил, что Евромайдана в городе не будет

«В Донецке «евромайдана», я думаю, что не будет такого, как кое-кто ожидает. Потому что ранее были социологические опросы сделаны, и по этим социологическим опросам 57.5% населения города Донецка занимало позицию потому что... И только 27% желали идти в Евросоюз. Поэтому идет процесс и нужно смотреть, в первую очередь, на экономические вопросы. По принципу: «Семь раз отмерь, один — отрежь», - сказал он.

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По словам мэра, ухудшение отношений с Российской Федерации негативно отразилось на экономике Украины, сообщают Новости Донбасса.

«Цифры говорят сами о себе, объем товарооборота и все остальные цифры, статистика есть, их не обманешь. Когда разрываются интеграционные, когда кооперационные связи разрываются, тогда, безусловно, уменьшается товарооборот и все остальное, - заявил он.

"Сегодня свободных рынков, чтобы что-то предложить — не было, а те примеры и то, что сколько раз миссия МВФ приезжала в Украину и ставила условия, и не на один компромисс не шла. На сегодняшний день страна в такой ситуации, что нельзя сегодня повысить на 40% коммунальные услуги (коммунальные тарифы, - прим. ред.), потому что нет экономической основы у украинских семей, чтобы это сделать и продолжать дальше натягивать резинку... Резинка эта может и разорваться. Здесь должна быть политика компромиссов. Сегодня все говорят, что мы отказались от евроинтеграции - никто не отказывался, но нужно сделать паузу, наверное, и осмотреться, что даст это сегодняшнее вступление и какие последствия будут», - подчкнул Лукьянченко.