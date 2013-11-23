В Николаеве произошли столкновения между милицией и активистами Евромайдана (видео)

Как сообщают НикВести, после того, как активистам удалось в первый раз дать отпор правоохранителям, на площадь Ленина в Николаеве направили дополнительные наряды милиции.

Правоохранители оцепили начальника инспекции по благоустройству Николаевского горсовета Дмитрия Никонова и по его команде предприняли попытку снести 2 палатки.

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Около 50-ти милиционеров пошли штурмом на такое же количество участников акции, среди которых были женщины и пожилые люди. Некоторых из них правоохранители сбили с ног. Одной из женщин вызвали скорую.

Как сообщает издание, милиция время от времени совершает новые попытки взять штурмом митингующих.

Как сообщалось, на Майдане Независимости, работники КП "Киевблагоустройство" и милиция помешали группе активистов установить пять туристических палаток возле памятника Независимости, а также не позволили смонтировать крышу над сценой, с которой выступали лидеры оппозиции и активисты.

Активистов предупредили о запрете суда устанавливать любые "малые архитектурные формы", а когда они не послушались, милиция и коммунальщики демонтировали крышу сцены. При этом между активистами и правоохранителями возникла непродолжительная схватка.

Напомним, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Акции граждан, недовольных этим решением правительства, состоялись во многих городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировограде, Тернополе, Ивано-Франковске и других.