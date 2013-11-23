Вице-президент США выразил Януковичу свое разочарование - СМИ

"Вице-президент Байден выразил разочарование решением правительства Украины отложить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС", - говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».

Байден, как и раньше в разговорах с Януковичем, подчеркнул, что, по мнению США, интеграция с Европой принесет Украине стратегически важную возможность укрепить демократию и вернуться к экономическому процветанию, отметили в Белом доме.

"Вице-президент подчеркнул, что США продолжают поддерживать украинский народ и его надежду на европейскую интеграцию", - заключили в Белом доме.

Как сообщал УНИАН, Государственный секретарь США Джон Керри отменил поездку в Киев, запланированную на 5-6 декабря.

Во время пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки сообщила, что причиной отмены визита стали «изменения в рабочем расписании» Государственного секретаря США.

По предварительной информации, Керри в Киеве должен был принять участие в заседании ОБСЕ и провести встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Вместо этого США на заседании ОБСЕ в Украине представит заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.