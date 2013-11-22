Украина просила ЕС помочь с МВФ, но в итоге так ничего и не получила - Азаров

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

«Мы обратились к ЕС и попросили… мы теряем более 2 млрд долл, поэтому помогите… заключить соглашение с МВФ. МВФ должен снять неприемлемые для нас условия. Месяц проходит, два проходит. И буквально позавчера (в среду, 20 ноября, – УНИАН) я получаю письмо от МВФ, где требования повысить тарифы на 40% и т. д. Я скажу откровенно, это была последняя капля. Наш гажданин будет вынужден платить больше, а зарплата не повышается. Это было последней каплей. Мы поняли, что нам ждать помощи неоткуда. Поэтому мы были вынуждены сделать паузу», - отметил Азаров.

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«Мы объясняли и продолжаем утверждать, что мы нацелены на евроинтеграцию и подписание Соглашения об ассоциации. Но сейчас мы взяли паузу», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.