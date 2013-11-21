Кокс и Квасневский призвали Януковича довести начатое до конца

Миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасневского выразили глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом говорится в их заявлении, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

"В конце 27-го визита нашей миссии в Украине мы выражаем наше глубокое разочарование односторонним решением украинского правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - сказано в документе.

"Мы принимаем к сведению замечания премьер-министра о напряженном состоянии экономики и давлении со стороны России, которое резко увеличилось в последние недели", - говорится в заявлении миссии ЕП.

"Мы приветствуем принятие сегодня в Верховной Раде поправок к закону о парламентских выборах", - заявили Кокс и Квасневский.

"Учитывая утверждение президента Януковича, сделанное сегодня во второй половине дня в Вене, о продлении движения по пути европейской интеграции, мы призываем президента подчеркнуть это обязательство, выполнив свои обещания по реформированию прокуратуры и относительно принятия закона о лечении осужденных за границей", - добавили они.

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"Мы считаем , что евроинтеграционные реформы на сегодняшний день могут наилучшим образом способствовать модернизации Украины при условии их полной реализации", - сказано в заявлении.

"В этой сложной ситуации мы считаем, что народ Украины должен получить заверения от руководителей ЕС, что дверь к европейским надеждам и стремлениям Украины не будут закрыты", - говорится в документе.

"Мы рекомендуем Евросоюзу и в частности Президенту Шульцу и Европейскому парламенту как инициаторам этой миссии, исходя из обязанности соблюдать осторожность, активно следить за условиями содержания и обращения с Тимошенко. Для обеспечения этого должны быть приняты конкретные меры"​​, - сказано в заявлении.

"Евросоюз приложил огромные усилия для сотрудничества с Украиной в течение последних 18 месяцев, не в последнюю очередь с помощью этой миссии", - заявили Кокс и Квасневский.

"Тайм-аут, по которому принято решение украинской властью, не лишен очевидных серьезных рисков и скорее всего продлится достаточно долго, а процесс, если и когда возобновится, то будет иметь осложнения из-за решения, принятого сегодня", - добавили они.

"Миссия намерена завтра утром вернуться в Верховную Раду, а затем отправится в Харьков, чтобы встретиться с Тимошенко", - сказано в заявлении.