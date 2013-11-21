Суд снова заблокировал попытки КПУ провести референдум по Таможенному союзу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской народной партии.

«Попытки коммунистов провести референдум по Таможенному союзу не будут иметь никакого успеха. Украина пойдет тем путем, который определен действующим законодательством - в Европейский союз», - так лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук прокомментировал решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе судебный запрет ЦИК направлять своего представителя на собрание граждан Украины о проведении референдума относительно внешнеэкономической интеграции Украины, запланированных с 3 по 9 октября 2013 года включительно.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Симоненко сообщил, что в начале сентября КПУ начнет сбор подписей за проведение всеукраинского референдума, на который предложит вынести вопрос о вступлении в Таможенный союз. 30 августа Президент Украины Виктор Янукович заявил, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз или Таможенный союз будет решаться на референдуме.

1 октября 2013 года Европейская партия Украины подала иск в Окружной админсуд г. Киева о признании противоправными действий ЦИК по принятию и регистрации 18 обращений граждан о проведении собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины, запланированных на 6 и 9 октября 2013 года, а также признании противоправными действий граждан по организации таких мероприятий. Организовывает подобные собрания Коммунистическая партия в рамках своих намерений о присоединении Украины к Таможенному союзу.

2 октября 2013 года ходатайство истца было частично удовлетворено. ЦИК было запрещено направлять представителя на собрание граждан Украины о проведении всеукраинского референдума. 2 октября 2013 года поступило соответствующая апелляционная жалоба от гражданина Бидьовки Владимира на постановление Окружного админсуда.

Апелляционное рассмотрение жалобы состоялось сегодня 21 ноября 2013 года. По результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда г. Киева от 2 октября 2013 года - без изменений.