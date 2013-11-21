В ПР решение Кабмина о приостановке евроинтеграции назвали победой здравого смысла

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии Регионов Владимир Олейник, сообщает пресс-служба ПР.

«Европейский вектор развития Украины остается для нас приоритетом. Для нас это означает европейский уровень жизни, европейские зарплаты, европейский уровень социальной защиты. Смены внешнеполитического курса нет. Есть сбалансированное, выверенное решение, направленное на защиту наших национальных интересов и интересов наших граждан. Закон об основах внутренней и внешней политики остается в силе. В нем закреплено направление нашей политики», - отметил депутат.

Читайте также: Украина приостанавливает подготовку к ассоциации с ЕС - Кабмин

«Мы не вступаем в Таможенный союз, не сжигаем мосты с ЕС и не совершаем геополитический разворот. Мы делаем все, чтобы сбалансировать и выровнять наши отношения с крупнейшим торговым партнером – Россией. Для нас это не геополитика, а миллионы рабочих мест, благополучие наших граждан и уверенность в сегодняшнем дне», - также обратил внимание он.

«Решение КМУ - это победа здравого смысла над политическими интригами и заявлениями», - сказал Владимир Олейник.

«Те, кто сейчас кричат о предательстве национальных интересов, еще раз продемонстрировали, что для них их политические амбиции важнее, чем рабочие места и зарплаты наших граждан. Оппозиция готова отдаться ЕС любой ценой, даже ценой потери миллионов рабочих мест и целых секторов промышленности», - подчеркнул он.

«Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите мне напоминает сталинские приказы освободить Киев ценой сотен тысяч жизней к годовщине Октябрьской революции. Нельзя жертвовать собственной страной, благополучием наших людей ради аплодисментов европейских политиков. Ведь европейские политики защищают рабочие места в своих странах до последнего патрона», - сказал парламентарий.

«Наше движение в ЕС напоминает восхождение на гору. Мы прошли огромную часть пути. Но нам нужна остановка, как любому альпинисту перед взятием вершины. Остановка не означает, что мы двинемся назад. Мы соберемся с силами, дождемся благоприятных условий и с новыми силами приступим к преодолению преград», - резюмировал Владимир Олейник.