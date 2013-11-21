Освобождение Тимошенко должно состояться в плоскости украинских законов - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что решение «вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко» должно происходить в плоскости украинских законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в Вене на совместной пресс-конференции с Федеральным Президентом Республики Австрия Хайнцом Фишером, отвечая на вопросы журналистов, готов ли он освободить Тимошенко.

“Это вопрос очень большой, и ответить на него очень быстро невозможно. Освобождение госпожи Тимошенко - оно должно быть, прежде всего, в плоскости украинских законов”, - сказал Янукович.

По его словам, Украина как демократическая страна должна соблюдать законов и уважать правосудие.

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“Поэтому вопрос Тимошенко является очень противоречивым. Тимошенко - это такая фигура в украинской политике, которая неоднократно сталкивалась с нарушениями законов в разные времена”, - сказал Янукович, добавив, что дела, которые сегодня рассматриваются по обвинению Тимошенко не новые и были возбуждены не при действующей власти.

При этом он напомнил, что сейчас расследуются уголовные дела в отношении Тимошенко, по которым отбывают наказания ее соратники в разных странах, и пр.

“Тимошенко более 20 раз не являлась в суды для рассмотрения этих вопросов, она фактически блокирует правосудие. Как дать на этот вопрос ответ? Трудно”, - отметил Янукович.

Он считает, что именно из-за этого сегодня в украинском парламенте возникает так много противоречий между фракциями, между отдельными депутатами.

“Эта дискуссия распространяется на общество и даже на международный политикум, и ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Понятно лишь одно - в любом случае решение «вопроса Тимошенко» возможно только в плоскости существующих законов в Украине, и я это неоднократно подчеркивал”, - сказал Президент Украины.