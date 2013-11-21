Круглый стол «РФ vs ЕС: Кто спасет украинскую экономику?»
22 ноября (пятница) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол
«РФ vs ЕС: КТО СПАСЕТ УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ?»
Организатор – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Ситуация в Украине после вильнюсского саммита: экономический прогноз
2. Насколько перспективен для украинских производителей европейский рынок?
3. Готова ли Россия к реальной экономической войне с Украиной?
4. Готов ли Евросоюз кредитовать украинскую экономику?
5. Как будут развиваться экономические отношения с Россией в случае подписания СА с ЕС?
Участники круглого стола:
1. АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО, народный депутат Украины, ВО «Батьківщина»;
2. ВАЛЕРИЙ ГЕЕЦ, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, член совета НБУ;
3. ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий;
4. ЛЮДМИЛА СУПРУН, глава Народно-демократической партии.
5. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина
6. АНДРЕЙ НОВАК, председатель Комитета экономистов Украины
Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)