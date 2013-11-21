22 ноября (пятница) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«РФ vs ЕС: КТО СПАСЕТ УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ?»

Организатор – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Ситуация в Украине после вильнюсского саммита: экономический прогноз

2. Насколько перспективен для украинских производителей европейский рынок?

3. Готова ли Россия к реальной экономической войне с Украиной?

4. Готов ли Евросоюз кредитовать украинскую экономику?

5. Как будут развиваться экономические отношения с Россией в случае подписания СА с ЕС?

Участники круглого стола:

1. АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО, народный депутат Украины, ВО «Батьківщина»;

2. ВАЛЕРИЙ ГЕЕЦ, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, член совета НБУ;

3. ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий;

4. ЛЮДМИЛА СУПРУН, глава Народно-демократической партии.

5. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина

6. АНДРЕЙ НОВАК, председатель Комитета экономистов Украины

Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)